Казахстанский штангист стал чемпионом мира среди юниоров в Перу
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С 30 апреля по 5 мая в Лиме (Перу) проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юношей, юниоров и девушек, передаёт BaigeNews.kz.
Казахстан уже может гордиться первым громким успехом — Ерсеит Бейбарыс завоевал золотую медаль в весовой категории до 61 кг.
В упорной борьбе Бейбарыс показал следующие результаты:
- Рывок — 117 кг (золото)
- Толчок — 145 кг (серебро)
- Сумма — 262 кг (золото)
Казахстанцы отмечают, что эта победа — весомый вклад в развитие казахстанского спорта и вдохновение для будущих чемпионов.
Другие спорстмены также показали отличные результаты. Лишь одного килограмма не хватило до золота штангисту из Турции Рамазану Йылмазу, который поднял в общей сложности 261 кг (108 кг + 153 кг) и занял второе место.
Бронзовую награду получил Абубакар Цакаев, представляющий Россию - его итоговый результат составил 252 кг (113 кг в рывке и 139 кг в толчке).
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