С 30 апреля по 5 мая в Лиме (Перу) проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юношей, юниоров и девушек, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстан уже может гордиться первым громким успехом — Ерсеит Бейбарыс завоевал золотую медаль в весовой категории до 61 кг.

В упорной борьбе Бейбарыс показал следующие результаты:

Рывок — 117 кг (золото)

Толчок — 145 кг (серебро)

Сумма — 262 кг (золото)

Казахстанцы отмечают, что эта победа — весомый вклад в развитие казахстанского спорта и вдохновение для будущих чемпионов.

Другие спорстмены также показали отличные результаты. Лишь одного килограмма не хватило до золота штангисту из Турции Рамазану Йылмазу, который поднял в общей сложности 261 кг (108 кг + 153 кг) и занял второе место.

Бронзовую награду получил Абубакар Цакаев, представляющий Россию - его итоговый результат составил 252 кг (113 кг в рывке и 139 кг в толчке).