Казахстанский шорт-трекист завоевал серебро в Италии

Казахстанец Валерий Клименко завоевал серебряную медаль международного старта по шорт-треку в итальянском Бормио, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SPORT+.

Он пришел к финишу вторым в финале спринтерской дистанции 500 метров турнира Alta Valtellina Trophy.

Первое место за представителем Франции, "бронзу" оформил итальянский шорт-трекист. Также в финале этой дистанции выступил еще один казахстанец Айбек Темирхан. Он показал пятый результат.