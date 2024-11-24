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Казахстанский шорт-трекист завоевал серебро в Италии

Первое место заняли представителем Франции, а третье — итальянцы.

Сегодня, 12:58
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olympic.kz/Сали Сабиров Сегодня, 12:58
Сегодня, 12:58
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Фото: olympic.kz/Сали Сабиров

Казахстанец Валерий Клименко завоевал серебряную медаль международного старта по шорт-треку в итальянском Бормио, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  SPORT+.

Он пришел к финишу вторым в финале спринтерской дистанции 500 метров турнира Alta Valtellina Trophy.

Первое место за представителем Франции, "бронзу" оформил итальянский шорт-трекист. Также в финале этой дистанции выступил еще один казахстанец Айбек Темирхан. Он показал пятый результат. 

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