Казахстанский шорт-трекист завоевал серебро в Италии
Первое место заняли представителем Франции, а третье — итальянцы.
Сегодня, 12:58
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Сегодня, 12:58Сегодня, 12:58
112Фото: olympic.kz/Сали Сабиров
Казахстанец Валерий Клименко завоевал серебряную медаль международного старта по шорт-треку в итальянском Бормио, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SPORT+.
Он пришел к финишу вторым в финале спринтерской дистанции 500 метров турнира Alta Valtellina Trophy.
Первое место за представителем Франции, "бронзу" оформил итальянский шорт-трекист. Также в финале этой дистанции выступил еще один казахстанец Айбек Темирхан. Он показал пятый результат.
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