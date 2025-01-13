  • 13 Января, 06:12
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Казахстанский школьник завоевал золото на Всемирной олимпиаде в США

Он сумел обойти старших по возрасту соперников и занять первое место.

Сегодня, 05:00
АВТОР
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акимат Астаны Сегодня, 05:00
Сегодня, 05:00
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Фото: акимат Астаны

10-летний школьник из Астаны завоевал золото на Всемирной олимпиаде в США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.

Кәрім Дюсеков стал самым молодым победителем Всемирной Олимпиады среди школьников, завоевав золотую медаль в категории Natural Science.

Соревнования проходили в городе Хьюстон и объединили школьников 4-8 классов со всего мира.

В рамках олимпиады участники решали сложные задачи в области естественных наук. Кәрім, будучи учеником 4 класса, сумел обойти старших соперников и занять первое место.

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