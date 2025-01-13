10-летний школьник из Астаны завоевал золото на Всемирной олимпиаде в США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.

Кәрім Дюсеков стал самым молодым победителем Всемирной Олимпиады среди школьников, завоевав золотую медаль в категории Natural Science.

Соревнования проходили в городе Хьюстон и объединили школьников 4-8 классов со всего мира.

В рамках олимпиады участники решали сложные задачи в области естественных наук. Кәрім, будучи учеником 4 класса, сумел обойти старших соперников и занять первое место.