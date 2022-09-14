Казахстанский школьник создал платформу для поступления в престижные вузы мира

Фото: из личного архива Арсена Кылышбек

Школьник из Нур-Султана разработал и создал платформу для поступления в престижные вузы мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ИА "NewTimes.kz".

17-летний столичный школьник Арсен Кылышбек решил облегчить абитуриентам долгий и мучительный процесс поиска вуза. Он разработал онлайн-платформу, где вместе с командой собрал информацию о зарубежных университетах, условиях поступления, особенностях учебы и прочие данные. Точность вычислений шанса зачисления в вуз - 96 процентов, а времени на поиск вуза сводится с 2-3 месяцев к минимуму.

Отметим, что это не единственный стартап школьника, первый он запустил в 14 лет.

Платформа Admitted.cc предназначена для тех, кто собирается подавать документы и в отечественные, и в заграничные университеты, но пока не определился с выбором альма-матер.

"Цель нашей платформы – помочь подобрать подходящий вуз. Мы разработали алгоритм машинного обучения, который, основываясь на тысячах данных, выдаёт пользователю, то есть абитуриенту готовый список университетов. При этом учитываются пожелания студента – интересующая его специальность, страна, где он хочет учиться и так далее. Также мы предоставляем услуги онлайн-консультаций от студентов топовых вузов мира, например, у нас есть консультанты из Принстонского университета. Система работает так: вы вводите свои данные и она выдаёт вам список университетов, куда вы бы могли пройти с учётом итогов тестов на знание языка и так далее", - рассказал Арсен Кылышбек.

Потенциальная аудитория проекта - учащиеся 7, 8, 9 и 11 классов. То есть все, кто задумывается над выбором вуза.

Сейчас в базе платформы есть информация о почти 200 университетах США и вузах 16 европейских стран. Большой популярностью у казахстанских абитуриентов пользуются вузы США, Германии и Италии.