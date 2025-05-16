Военнослужащие Казахстана принимают участие в престижном армейском конкурсе Best Warrior, проходящем на базе Кемп Навахо в штате Аризона, США, передаёт BaigeNews.kz.

Страну представляют сержант 3-го класса Аслан Дархан из батальона войсковой части 54835-А и гвардии сержант 3-го класса Рауан Тохтарбеков из роты войсковой части 18404. Оба бойца уже проявили себя на высоком уровне — в прошлом году они заняли призовые места в профессиональных соревнованиях.

Конкурс продлится до 18 мая. В нем участвуют военнослужащие из семи штатов США, а также из Фиджи, Гуама, Тонги и Филиппин. National Guard штата Аризона ежегодно проводит Best Warrior, чтобы выявить лучших представителей сержантского состава в различных военно-прикладных дисциплинах.

Программа включает 10 испытаний: армейский боевой фитнес-тест, боевую подготовку, ночной дозор, навигацию по карте, патрулирование, тактическую медицину, стрельбу из оружия американского образца (М-240В, М-4, М-17) и марш-бросок на 22 км с 12 кг снаряжения.

Несмотря на использование незнакомого оборудования и серьезную конкуренцию, казахстанские военные демонстрируют отличные результаты. Особо отличился сержант Аслан Дархан, который показал лучшее время в беге на 800 метров — 2 минуты 5 секунд, установив рекорд за всю историю проведения конкурса.