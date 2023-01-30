Казахстанский профессор вошёл в список самых авторитетных учёных мира

Фото: пресс-служба МСХ РК

В рейтинг "Два процента самых авторитетных учёных мира" (World’s Top 2% Scientists) вошёл профессор, доктор технических наук Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана Сарсенбек Монтаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Топ лучших учёных мира составили аналитики Стэнфордского университета, согласно последним данным научного издательства Elsevier. В основу рейтинга взяты библиометрические исследования: цитируемость учёных за всю карьеру и за последний год.

"Сарсенбек Монтаев последние годы работает в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете, ныне возглавляет индустриально-технологический институт университета. Является разработчиком новых технологий в производстве строительных материалов, а также руководителем проекта по улучшению структурно-механических свойств почв земель сельскохозяйственного назначения", — говорится в сообщении.

Профессор прошёл научную стажировку в Японии по специальности "Нанотехнологии" в рамках программы "Болашак".