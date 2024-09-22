Казахстанский продюсер обратился к астанчанам на фестивале "You Fest"

На шестом молодёжном фестивале "You Fest", который прошёл в ледовом дворце "Barys Arena" в Астане, казахстанский общественный активист, предприниматель и продюсер Азат Абыкен выступил с важным призывом к молодому поколению, подчеркнув необходимость бережного отношения к природе и поддержания чистоты как в окружающей среде, так и в сердцах людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

"То что в любви создано, обязано быть счастливым. Посмотрите, как в городе чисто. Посмотрите чтобы чистота была у нас дома, чистота была у нас в сердце, чистота была у нас на улице. Я бы хотел чтобы вы берегли друг друга, берегли природу, ту природу, которую унаследовали наши родители. Я бы всегда хотел, чтобы была такая дружная атмосфера. Чтобы вы друг друга не толкали, чтобы не психовали друг на друга", — сказал Абыкен со сцены перед 12 тысячами зрителей.

Он также обратил внимание на необходимость сохранять чистоту после массовых мероприятий.

Фестиваль "You Fest" стал не только площадкой для развлечений, но и важным социальным событием, где молодёжь призывают к активной гражданской позиции и уважению к окружающей среде.

Напомним, во время фестиваля 12 тысяч зрителей хором спели известную казахскую песню Марата Омарова "Анашым".