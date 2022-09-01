Казахстанский Президентский оркестр произвёл фурор в Бурсе

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В провинции Бурса продолжается II международный фестиваль военных оркестров, на котором Казахстан представляет Президентский оркестр СГО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение собственного корреспондент МИА "Казинформ".

В центральном парке имени Худавендигяра в Бурсе состоялся концерт, на котором выступили десять оркестров из пяти стран – Казахстан, Азербайджан, Молдавия, Гагаузия и Турция. Каждый из них исполнил множество национальных, классических и современных музыкальных произведений. При этом музыкальный коллектив из Молдавии сопровождала танцевальная группа.

Среди оркестров особенно привлекли внимание турецкого зрителя казахстанские музыканты. Они исполнили национальные, мировые и турецкие произведения и кавер-версии популярных песен. Особый восторг зрителя вызвала турецкая композиция "Динле", что по смыслу означает "Слушай". При этом турецкая публика артистам из Казахстана подпевала и аплодировала стоя.

Кроме того, Президентский оркестр исполнил такие произведения известных композиторов, как "Қазақ елі", "Қазақ вальсі" "Азия дауысы", "Салтанатты шеру", народное произведение "Сүгірдің термесі" и "Казахский сувенир".

Произведение "Домбыра" А. Султанбекова было воспринято бурными аплодисментами.

Дирижировал Президентским духовым оркестром Казахстана Курмет Бейсембаев.

Казахстанский Президентский оркестр примет участие в международном фестивале в Турции.