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Казахстанский Президентский оркестр примет участие в международном фестивале в Турции
В турецкий город Бурса для участия во II международном фестивале военных оркестров прибыл Духовой оркестр Президентского оркестра Службы государственной охраны РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение собственного корреспондента МИА "Казинформ".
Казахстанские музыканты принимают участие в фестивале по специальному приглашению Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ.
Казахстанский оркестр исполнит такие произведения известных композиторов, как "Қазақ елі", "Қазақ вальсі" "Азия дауысы", "Салтанатты шеру", народное произведение "Сүгірдің термесі" и "Казахский сувенир",
Также на международной арене прозвучат произведения ведущих музыкантов Президентского оркестра "Ұлы дала" Жандоса Мухтарова и "Наурыз" Талгата Бердыгулова.
Руководит Президентским духовым оркестром Казахстана дирижёр, выпускник Казахского национального университета искусств, магистр искусствоведческих наук Курмет Бейсембаев.
Фото inform.kz
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