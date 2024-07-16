Казахстанский препарат против рака вышел на второй этап клинических испытаний

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек озвучил результаты клинических исследований казахстанского противоракового препарата, передаёт BaigeNews.kz.

"Первая стадия клинических испытаний на людях успешно завершена. 15 онкобольных в Инситуте радиологии в Алматы прошли лечение. Очень обнадёживающие результаты. Сейчас премьер-министр этот вопрос взял на личный контроль. С министерством здравоохранения мы создали специальную рабочую группу. С 1 июля начался второй этап тестирования. Масштабно уже, порядка трёх тысяч человек теперь мы будем тестировать. Все они как добровольцы начнут испытания второго этапа", - сказал Саясат Нурбек.

По его словам, деньги решением высшей научно-технической комиссии предусмотрены. Речь идёт о порядка двух миллиардов долларов.

"Это на второй этап клинических испытаний. Они поступят в августе нашей исследовательской группе. До конца года второй этап завершится - мы используем все данные, у нас очень высокая надежда, что мы уже запустим это лекарство в следующем году на регистрацию. Первый этап тестирования показал очень обнадёживающие результаты. Очень агрессивную форму рака мы выбрали - рак толстого кишечника, V стадия. Из 15 тестируемых, в 30 процентах опухоль сократилась. Сейчас данные обрабатываем дальше. Наша задача теперь массово протестировать на всех видах рака параллельно. Тестирование будет идти в Астане, Алматы, Павлодаре. Когда мы все данные обработаем, можно будет подавать на регистрацию лекарства", - резюмировал министр.