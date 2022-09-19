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Казахстанский полицейский стал чемпионом мира по Qazaq kuresi
Сотрудник полиции области Абай стал чемпионом мира по Qazaq kuresi, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Мировое первенство проходило с 13 по 20 сентября в румынском городе Констанца. Участие приняли участие спортсмены из 20 стран.
Лейтенант полиции Сафуан Муратбеков выступал за сборную Казахстана в весовой категории 74 килограмма и в финальном бою одолел румынского спортсмена.
Сафуан - мастер спорта международного класса по Qazaq kuresi, многократный чемпион Казахстана и Азии.
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