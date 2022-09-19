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МВД РК Сегодня, 00:47
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Фото: МВД РК

Казахстанский полицейский стал чемпионом мира по Qazaq kuresi

Сотрудник полиции области Абай стал чемпионом мира по Qazaq kuresi, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Мировое первенство проходило с 13 по 20 сентября в румынском городе Констанца. Участие приняли участие спортсмены из 20 стран. 

Лейтенант полиции Сафуан Муратбеков выступал за сборную Казахстана в весовой категории 74 килограмма и в финальном бою одолел румынского спортсмена.

Сафуан - мастер спорта международного класса по Qazaq kuresi, многократный чемпион Казахстана и Азии.

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#казакша курес #полицейский #чемпион
Сегодня, 00:47
161
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