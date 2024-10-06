Казахстанский поэт Адилгазы Каирбеков проголосовал на референдуме в Алматы
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Известный поэт, обладатель медали "Ерен еңбегі үшін", Лауреат Международной литературной премии "Алаш" Адилгазы Жаксылыкулы Каирбеков принял участие в референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций города Алматы
Адилгазы Каирбеков прибыл на избирательный участок №624, расположенный в школе №123 в Ауэзовском районе Алматы.
"Сегодня проходит референдум, итоги которого повлияют на изменения в нашей стране. Важно то, что народ Казахстана может высказать свою точку зрения по вопросу строительства АЭС. Изучив все аспекты этого вопроса, я поддержал то решение, которое положительно повлияет на жизнь будущих поколений", - прокомментировал свой выбор Адилгазы Жаксылыкулы.
Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане. Аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой приняли участие в голосовании одними из первых, прибыв на избирательный участок №388 в школе-лицее №48. Жители Алматы могут посетить избирательные участки по месту жительства и отдать свой голос до 20.00.
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