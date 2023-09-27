Казахстанский пловец завоевал медаль на Азиаде - 2023
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Представитель команды Казахстана по плаванию Адильбек Мусин стал бронзовым призером Азиатских игр-2023 в Ханчжоу (КНР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Он стал третьим на дистанции 100 метров баттерфляем. Мусин показал в финале 51.86. Данное время принесло ему "бронзу". Первым стал Кацухиро Мацумото из Японии. Вторым финишировал китаец Янгхао Ванг.
Также бронзовую награду завоевала Аян Турсын в ушу. В категории до 52 килограммов она дошла до полуфинала, где уступила китаянке Юйейао Ли. Выход в 1/2 финала гарантировал ей третье место.
Таким образом, в активе Казахстана уже тринадцать наград (1 золото, 2 серебра и 10 бронз). Их принесли спортсменки по стендовой стрельбе Зоя Кравченко, Асем Орынбай и Ольга Панарина (золото), Асем Орынбай (бронза), дзюдоисты Абиба Абужакынова (серебро), Магжан Шамшадин (бронза), Эсмигуль Куюлова (бронза) и Абылайхан Жубаназар (бронза), стрелки Никита Чирюкин (бронза), Александра Ле с Исламом Сатпаевым (бронза), стрелки Бахтияр Ибраев, Андрей Худяков, Асадбек Назиркуляев (серебро), дзюдоист Нурлыхан Шархан (бронза), фехтовальщик Эльмир Алимжанов (бронза), ушу - Аян Турсын (бронза).
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