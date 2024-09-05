Казахстанский пловец вышел в финал Паралимпийских игр

Казахстанский спортсмен Амир Муратбеков вышел в финал Паралимпийских игр, передаёт BaigeNews со ссылкой на Министерство туризма и спорта нашей страны.

Амир Муратбеков успешно выступил в квалификационном турнире по пара плаванию на 100 метров брассом в классе SB11, показав время 1:21.66, что позволило ему пройти в финал соревнований.

Финал состоится в 21:01 по времени Астаны.