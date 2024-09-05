Казахстанский пловец вышел в финал Паралимпийских игр
Сегодня, 14:46
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Сегодня, 14:46Сегодня, 14:46
82Фото: Минтуризма и спорта
Казахстанский спортсмен Амир Муратбеков вышел в финал Паралимпийских игр, передаёт BaigeNews со ссылкой на Министерство туризма и спорта нашей страны.
Амир Муратбеков успешно выступил в квалификационном турнире по пара плаванию на 100 метров брассом в классе SB11, показав время 1:21.66, что позволило ему пройти в финал соревнований.
Финал состоится в 21:01 по времени Астаны.
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