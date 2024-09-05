  • 5 Сентября, 16:47
  • BAIGENEWS

Казахстанский пловец установил рекорд Азии на Паралимпиаде-2024

Сегодня, 15:20
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Казахстанский пловец установил рекорд Азии на Паралимпиаде-2024 Сегодня, 15:20
Сегодня, 15:20
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В пара плавании в классе SB13 на дистанции 100 метров брассом Нурдаулет Жумагали финишировал первым в отборочном этапе с результатом 1:05.11, обеспечив себе выход в финал, передаёт BaigeNews.

Кроме того, Нурдаулет обновил рекорд Азии, показав наилучший результат.

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