Казахстанский пловец установил рекорд Азии на Паралимпиаде-2024

В пара плавании в классе SB13 на дистанции 100 метров брассом Нурдаулет Жумагали финишировал первым в отборочном этапе с результатом 1:05.11, обеспечив себе выход в финал, передаёт BaigeNews.



Кроме того, Нурдаулет обновил рекорд Азии, показав наилучший результат.