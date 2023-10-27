Казахстанский пловец стал двукратным чемпионом Азиатских пара игр
Вчера, 16:41
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Вчера, 16:41Вчера, 16:41
300Фото: минтуризма и спорта
Нурдаулет Жумагали стал обладателем золотой медали по пара плаванию на Азиатских пара играх в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.
Он отплыл дистанцию 200 м за 2:16:74 и обновил рекорд Азиатских пара игр.
"Поздравляю Нурдаулета с этим успехом! Сегодня нашему чемпиону не было равных. Желаю ему продолжить победный путь под флагом нашей страны и радовать соотечественников яркими выступлениями!" – отметил министр туризма с спорта Ермек Маржикпаев.
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