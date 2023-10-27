Казахстанский пловец стал двукратным чемпионом Азиатских пара игр

Нурдаулет Жумагали стал обладателем золотой медали по пара плаванию на Азиатских пара играх в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Он отплыл дистанцию 200 м за 2:16:74 и обновил рекорд Азиатских пара игр.