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Казахстанский пловец стал двукратным чемпионом Азиатских пара игр

Вчера, 16:41
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минтуризма и спорта Вчера, 16:41
Вчера, 16:41
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Фото: минтуризма и спорта

Нурдаулет Жумагали стал обладателем золотой медали по пара плаванию на Азиатских пара играх в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Он отплыл дистанцию 200 м за 2:16:74 и обновил рекорд Азиатских пара игр.

"Поздравляю Нурдаулета с этим успехом! Сегодня нашему чемпиону не было равных. Желаю ему продолжить победный путь под флагом нашей страны и радовать соотечественников яркими выступлениями!" – отметил министр туризма с спорта Ермек Маржикпаев.

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