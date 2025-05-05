Казахстанский пловец Мусин блестяще выступил в Афинах
Адильбек Мусин завоевал золото на турнире в Афинах.
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Астанинский пловец Адильбек Мусин завоевал золото на международном турнире в Афинах, передаёт BaigeNews.kz.
Во второй день престижного международного турнира Acropolis Swim Open 2025, проходящего в Афинах (Греция), представитель столицы Казахстана Адильбек Мусин одержал победу на дистанции 100 метров баттерфляем, завоевав золотую медаль.
Ранее, в первый день соревнований, Мусин также показал высокий результат, став серебряным призёром на дистанции 50 метров баттерфляем.
В турнире участвуют около 680 спортсменов из 8 стран, финальные заплывы завершатся 5 мая.
Адильбек Мусин продолжает уверенно представлять Казахстан на международной арене, подтверждая статус одного из сильнейших пловцов страны.
Ранее казахстанец стал бронзовым призёром этапа Кубка мира по артистическому плаванию.
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