Астанинский пловец Адильбек Мусин завоевал золото на международном турнире в Афинах, передаёт BaigeNews.kz.

Во второй день престижного международного турнира Acropolis Swim Open 2025, проходящего в Афинах (Греция), представитель столицы Казахстана Адильбек Мусин одержал победу на дистанции 100 метров баттерфляем, завоевав золотую медаль.

Ранее, в первый день соревнований, Мусин также показал высокий результат, став серебряным призёром на дистанции 50 метров баттерфляем.

В турнире участвуют около 680 спортсменов из 8 стран, финальные заплывы завершатся 5 мая.

Адильбек Мусин продолжает уверенно представлять Казахстан на международной арене, подтверждая статус одного из сильнейших пловцов страны.

Ранее казахстанец стал бронзовым призёром этапа Кубка мира по артистическому плаванию.