Казахстанский пенсионер обыграл знатоков "Что? Где? Когда?"
Он выиграл более 600 тысяч тенге.
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Житель Костаная обыграл знатоков в телеигре "Что? Где? Когда?", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".
Команде Максима Поташева волчок определил 13 сектор – это вопросы, которые зрители отправляют через Интернет во время игры. И компьютер случайным образом выбрал вопрос пенсионера Николая Воронина из Костаная. Звучал он так: "Сибирские охотники, идя зимой на промысел белки, не надевают шапку, а повязывают голову платком. Почему они так делают?"
Анастасия Шутова в первые секунды обсуждения предположила, что в шапке охотнику не слышно животное. Звучали и версии, что шапка может испугать белку, так как выглядит или пахнет как хищник. Ответ команды озвучил Юрий Филиппов. Игроки из имеющихся ответов лучшей версией посчитали вариант, что при выстреле в белку на дереве шапка может упасть, в отличие от платка. Но правильным оказался всё же ответ Шутовой – охотники говорят, что в шапке не слышно беличьего шороха.
В итоге костанаец выиграл 100 тысяч рублей, это более 600 тысяч тенге по текущему курсу.
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