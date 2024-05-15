Казахстанский параспортсмен завоевал бронзу на международном турнире в Финляндии

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев поздравил казахстанского параспортсмена Куаныша Аскарбекова с медалью на международном турнире World Boccia Challenger в Финляндии, передаёт BaigeNews.kz.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что это первая победа Казахстана на международном соревновании такого уровня.

"Этот успех – результат упорного труда, целеустремлённости и огромной воли, которые продемонстрировал Куаныш. Он доказал, что нет ничего невозможного, если верить в себя и последовательно идти к своей цели.



Отдельная благодарность тренеру Данель Уальбай, который сделал очень много для подготовки спортсмена и помог ему достичь таких высот. Поздравляю Куаныша и желаю ему дальнейших побед и новых достижений!", - добавил он.