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Казахстанский параспортсмен завоевал бронзу на международном турнире в Финляндии

Сегодня, 15:32
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instagram.com Сегодня, 15:32
Сегодня, 15:32
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Фото: instagram.com

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев поздравил казахстанского параспортсмена Куаныша Аскарбекова с медалью на международном турнире World Boccia Challenger в Финляндии, передаёт BaigeNews.kz.

"Друзья, сегодня исторический день для Казахстанской Федерации бочча. Казахстанский параспортсмен Куаныш Аскарбеков завоевал бронзовую медаль на престижном международном турнире World Boccia Challenger в Финляндии!", - написал спикер сената в Инстаграм.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что это первая победа Казахстана на международном соревновании такого уровня.

"Этот успех – результат упорного труда, целеустремлённости и огромной воли, которые продемонстрировал Куаныш. Он доказал, что нет ничего невозможного, если верить в себя и последовательно идти к своей цели.

Отдельная благодарность тренеру Данель Уальбай, который сделал очень много для подготовки спортсмена и помог ему достичь таких высот. Поздравляю Куаныша и желаю ему дальнейших побед и новых достижений!", - добавил он.

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