Казахстанский параспортсмен завоевал бронзу на международном турнире в Финляндии
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев поздравил казахстанского параспортсмена Куаныша Аскарбекова с медалью на международном турнире World Boccia Challenger в Финляндии, передаёт BaigeNews.kz.
"Друзья, сегодня исторический день для Казахстанской Федерации бочча. Казахстанский параспортсмен Куаныш Аскарбеков завоевал бронзовую медаль на престижном международном турнире World Boccia Challenger в Финляндии!", - написал спикер сената в Инстаграм.
Маулен Ашимбаев подчеркнул, что это первая победа Казахстана на международном соревновании такого уровня.
"Этот успех – результат упорного труда, целеустремлённости и огромной воли, которые продемонстрировал Куаныш. Он доказал, что нет ничего невозможного, если верить в себя и последовательно идти к своей цели.
Отдельная благодарность тренеру Данель Уальбай, который сделал очень много для подготовки спортсмена и помог ему достичь таких высот. Поздравляю Куаныша и желаю ему дальнейших побед и новых достижений!", - добавил он.
Самое читаемое
- Мошенники от имени сотрудников "КазТрансГаз Аймак" грабят казахстанцев
- Приговор Бишимбаеву: что пишут мировые СМИ
- Место на кладбище с памятником приготовил себе казахстанский предприниматель
- 86-летний петропавловец выпрыгнул из окна своей квартиры
- Казахстанца арестовали за оскорбление глухонемого таксиста в Астане