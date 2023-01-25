Лента новостей
- Казахстанский паралыжник стал чемпионом мира 04:05 186
- Школьник снимает мультсериал про Уральск 03:29 208
- В Астане жильцы престижных ЖК страдают из-за бездорожья 02:48 296
- Лыжники спровоцировали сход лавины в горах Алматы 01:36 386
- Стартовал приём заявок от казахстанцев на обучение в Индонезии 00:52 472
- Застройщиков Казахстана хотят обязать сдавать ЖК с инфраструктурой для услуг связи 24.01.2023 413
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 483
- Стало известно о новом владельце ТЭЦ Риддера и его планах 24.01.2023 515
- Легализация авто: график работы СпецЦОНов изменили в Казахстане 24.01.2023 435
- Выпускники "Болашака" вошли в список лучших учёных мира 24.01.2023 687
- Елена Рыбакина рассказала о победах на Australian Open и поддержке болельщиков из Казахстана 24.01.2023 650
- Какой будет погода в Казахстане 25 января 24.01.2023 467
- Доведение ребёнка до суицида, религиозные обряды - расследование в отношении благотворителей начали в Алматы 24.01.2023 661
- "Тренировались даже 1 января". Казахстанские шорт-трекисты рассказали о подготовке к Универсиаде 24.01.2023 485
- Пожар в многоэтажке потушили в Алматы 24.01.2023 529
- Депутаты сената приняли участие в форуме, посвященном 95-летию Чингиза Айтматова в Бишкеке 24.01.2023 852
- Форум для работников региональных СМИ пройдёт в Астане 24.01.2023 528
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 621
- Инвестиции в совместные проекты обсудили чиновники РК с представителями международных банков 24.01.2023 649
- Глава Минкульта выразил соболезнования родным композитора Армана Дуйсенова 24.01.2023 764
- Четыре иглы и застёжку от молнии проглотил ребёнок в Таразе 24.01.2023 558
- "Открытие" Китая. Новые идеи для инвестирования 24.01.2023 533
- Казахстан и Китай будут сотрудничать в области авиационного поиска и спасания гражданских самолетов 24.01.2023 480
- Токаев произвёл перестановки в сенате 24.01.2023 630
- Как прошёл первый день легализации иностранных авто в столице. Видеорепортаж 24.01.2023 619
- Зарплаты врачей растут, но их покупательную способность "съедает" инфляция 24.01.2023 532
- Токаев поздравил послов нескольких государств с официальным началом дипмиссии в Казахстане 24.01.2023 449
- Названы главные причины пьянства среди казахстанской молодёжи 24.01.2023 511
- Тонну конфет украл мошенник у предпринимателя в Караганде 24.01.2023 569
- В Казахстане изменились правила содержания осужденных на гауптвахте 24.01.2023 627
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 671
- Лжесотрудница акимата обманула жамбылцев на восемь миллионов тенге 24.01.2023 872
- Пострадавшие от пожара таразские предприниматели получат отсрочку по оплате кредитов 24.01.2023 503
- Токаев принял главу Якутии в Акорде 24.01.2023 542
- В двух районах ЗКО планируют закрыть районные суды 24.01.2023 886
- Мы не можем объявить ЧС - аким Туркестанской области о замёрзшем урожае 24.01.2023 616
- Законность вырубки конопли в Чуйской долине проверит Минэкологии РК 24.01.2023 575
- Ажар Гиният написала заявление на бывшего вице-министра здравоохранения 24.01.2023 853
- Более 400 тысяч младенцев родились в Казахстане в 2022 году 24.01.2023 496
- Скончался композитор Арман Дуйсенов 24.01.2023 4215
- Адвокатов призывают принять участие на выборах мажилиса парламента 24.01.2023 741
- В Казахстане хотят поменять схему получения авто по льготному кредиту 24.01.2023 814
- Дело Боранбаева: потерпевший пожаловался на угрозы от подсудимых 24.01.2023 18261
- Лук в Казахстане может ещё подорожать - Жумангарин 24.01.2023 509
- Верховный суд обязал олигарха Орифджана Шадиева вернуть Нацбанку 15 миллиардов тенге 24.01.2023 13808
- Охотившихся на сайгаков браконьеров задержали в Атырауской области 24.01.2023 535
- Даниал Ахметов прокомментировал чрезвычайную ситуацию в Риддере 24.01.2023 597
- Министр экологии высказалась о возможном массовом увольнении своих заместителей 24.01.2023 1177
- Пожарным и спасателям увеличат зарплату с марта 2023 года — Ильин 24.01.2023 625
- Ребёнок напрокат: в Казахстане стали чаще возвращать детей в детдома 24.01.2023 614
- Контрафактные автозапчасти на один миллиард тенге выявили в Алматы 24.01.2023 941
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 1004
- Пособия на 346,8 млрд тенге получили многодетные семьи в 2022 году 24.01.2023 531
- Глава МЧС заявил о бездействии акимов перед сезоном паводков 24.01.2023 548
- К сезону паводков в Казахстане подготовили 45 противоразмывных поездов — МИИР 24.01.2023 795
- Нурсултана Назарбаева выписали из больницы 24.01.2023 776
- Директор банка и кассир похитили 255 миллионов тенге в Степногорске 24.01.2023 628
- Пятизвёздочный отель построят на берегу озера Алаколь 24.01.2023 655
- На 20% подорожали овощи за год в Казахстане 24.01.2023 695
- Новые подходы по борьбе с интернет-казино разработают в Казахстане 24.01.2023 575
- В Кокшетау задержали вымогателей, заставлявших горожан брать на себя кредиты 24.01.2023 619
- Алматинский спортколледж: школа-интернат возобновит свою работу 24.01.2023 583
- Регулярные авиарейсы из Баку в Астану и Алматы возобновят с 10 марта 24.01.2023 606
- Елена Рыбакина вышла в полуфинал Australian Open-2023 24.01.2023 778
- Кражу 10 тонн дизельного масла предотвратили полицейские Улытауской области 24.01.2023 576
- Хищения в Нацмузее: Антикор задержал заместителя Арыстанбека Мухамедиулы 24.01.2023 873
- Казахстанец пытался убить российского полицейского в Байконуре 24.01.2023 839
- Ещё один казахстанец скончался от коронавируса 24.01.2023 629
- 8-килограммовую миому удалили у женщины в Атырау 24.01.2023 1018
- В Казахстане могут вырасти цены на овощи 24.01.2023 655
- "Барыс" в овертайме уступил "Металлургу" 24.01.2023 592
- Подавившегося яблоком 11-месячного ребенка спасли врачи в СКО 24.01.2023 874
- В каких регионах Казахстана расселят кандасов и переселенцев 24.01.2023 1029
- Стоимость подсолнечного масла подскочила на 17% при росте его производства 24.01.2023 658
- 40 тонн гнилых помидоров и прочего хлама из теплицы выгрузили в степи Актобе 24.01.2023 675
- 250 медиков могут остаться на улице в Усть-Каменогорске 24.01.2023 900
- Военнослужащий спас из огня двух малышей в Акмолинской области 24.01.2023 882
- Пациенты Центра психического здоровья в Актау зашили рты в знак протеста нарушения их прав 23.01.2023 910
- Участников январских беспорядков отпустили из зала суда в Атырау 23.01.2023 729
- Учитель покончил с собой в ЗКО 23.01.2023 4254
Казахстанский паралыжник стал чемпионом мира
Казахстанский паралыжник Ербол Хамитов стал чемпионом мира по паралыжному спорту в Швеции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр спортивной подготовки для людей с ограниченными физическими возможностями.
Ербол стал первым в спринте среди мужчин с результатом 2:44,23 секунды. Вторым финишировал украинский спортсмен Тарас Рад, а третьим - бразильский спортсмен Кристиан Вестмаер Рибейра.
Ранее Ербол Хамитов завоевал "бронзу" в пара биатлоне на этом же чемпионате мира.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Чемпионат мира по пара лыжным гонкам и пара биатлону проходит в городе Эстерсунд (Швеция). В составе сборной Казахстана выступают семь спортсменов: Герлиц Александр, Хамитов Ербол, Петренко Денис, Усольцев Сергей, Березин Юрий, Зинов Денис и Алимов Нурлан.
Всего в соревнованиях принимают участие 102 спортсмена из 18 стран мира. Чемпионат продлится до 29 января.
-
Trend news
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 474
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 669
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 1003
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 912
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 1654
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 1203
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 1385
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 3040
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 1554
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 1539
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 12577
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 1341
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 1793
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 5177
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 1771
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 2103
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 2459
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 8745
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 2006
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 15589
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 2883
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 2230
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 129093
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 2083
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 38507
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 5589
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 4692
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 5350
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 13751
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 5939
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 18747
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 9135
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 2195
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 2899
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 2336
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 2745
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 25356
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 7990
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 2131
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 4782
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 2492
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 2915
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 9725
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 9329
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 7736
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 4433
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 4631
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 4724
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 6636
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 2912
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 3312
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 4062
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 54607
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 4065
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 5612
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 3208
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 3894
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 4346
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 4579
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 8216
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 10350
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 3933
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 3889
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 15192
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 5977
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 4400
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 3893
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 6548
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 10254
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 41275
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 45178
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 4567
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 4502
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 4342
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 4330
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 3952
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 5394
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 4716
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 118526
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 46920
-
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 618
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 821
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 777
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 1432
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 1103
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 1352
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 1454
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 1389
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 1399
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 1380
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 1254
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 1463
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 1513
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 1503
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 1487
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 1735
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 1594
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 1935
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 1952
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 1864
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 1835
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 1986
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 1972
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 2180
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 2045
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 1990
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 2070
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 2192
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 4546
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 2723
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 3037
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 3976
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 3666
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 3664
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 3589
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 3363
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 4363
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 4629
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 6324
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 6386
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 6338
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 4745
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 4641
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 4896
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 5020
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 4762
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 4608
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 5768
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 5550
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 6053
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 5959
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 5828
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 6394
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 6781
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 7178
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 7636
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 7029
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 7803
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 7635
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 7814
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 7896
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 8029
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 8753
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 8795
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 8458
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 9028
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 8704
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 8743
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 8261
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 8923
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 9275
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 8894
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 9195
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 8814
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 9319
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 8955
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 9992
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 10228
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 10091
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 10436