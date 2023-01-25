Казахстанский паралыжник стал чемпионом мира

Фото: Instagram / csp_parasport.kz

Казахстанский паралыжник Ербол Хамитов стал чемпионом мира по паралыжному спорту в Швеции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр спортивной подготовки для людей с ограниченными физическими возможностями.

Ербол стал первым в спринте среди мужчин с результатом 2:44,23 секунды. Вторым финишировал украинский спортсмен Тарас Рад, а третьим - бразильский спортсмен Кристиан Вестмаер Рибейра.

Ранее Ербол Хамитов завоевал "бронзу" в пара биатлоне на этом же чемпионате мира.

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Чемпионат мира по пара лыжным гонкам и пара биатлону проходит в городе Эстерсунд (Швеция). В составе сборной Казахстана выступают семь спортсменов: Герлиц Александр, Хамитов Ербол, Петренко Денис, Усольцев Сергей, Березин Юрий, Зинов Денис и Алимов Нурлан.

Всего в соревнованиях принимают участие 102 спортсмена из 18 стран мира. Чемпионат продлится до 29 января.