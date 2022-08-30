Казахстанский нокаутер пообещал "шокировать мир"

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Казахстанский боксёр Садриддин Ахмедов (12-0, 10 КО), который не боксировал с января прошлого года, сделал заявление о своем будущем, передаёт Vesti.kz.

"Однажды я шокирую мир", — написал он в своем аккаунте в Instagram.

Ранее боксёр признался, что долгое время не выходил на ринг из-за травмы и проблем с визой. В своём последнем поединке Ахмедов завоевал титулы NABF, WBC Francophone и WBA Continental.

В 2019 году казахстанский боксёр первого среднего веса Садриддин Ахмедов стал "Открытием года" в Канаде.

В 2021 году он продвинулся в обновлённом рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он вошёл в ТОП-15 лучших боксеров дивизиона, заняв в списке 15-е место. Лидером рейтинга является представитель Узбекистана Исраил Мадримов (6-0, 5 КО).