Казахстанский нейрохирург провел сложнейшую пациенту в Узбекистане

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Заместитель директора больницы Медицинского центра Управления Делами Президента РК, известный нейрохирург Мынжылкы Бердиходжаев провел сложную операцию казахстанцу в Республиканском центре экстренной медицинской помощи в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz.

Месяц назад у жителя Кентау произошло кровоизлияние в мозг, и в лобной доле образовалась опухоль. В этой связи пациенту провели срочную операцию, во время которой образование было удалено. Однако после вмешательств больному не стало лучше, и его отправили на дополнительное лечение в Ташкент. По результатам компьютерной томографической ангиографии узбекские специалисты определили, что ему требуется еще одна срочная операция.

Вскоре после этого в Ташкент по приглашению прибыл известный казахстанский нейрохирург Мынжылкы Бердиходжаев. Проконсультировав своих узбекских коллег, врач успешно провел казахстанцу эту сложную операцию. В настоящее время состояние пациента стабильное, и он находится под наблюдением ташкентских врачей.

Следует отметить, что ранее между Медицинским центром Управления Делами Президента РК и Республиканским научным центром экстренной медицинской помощи в Ташкенте был подписан меморандум. В рамках этого партнерства врачи двух стран обмениваются опытом и проводят операции.