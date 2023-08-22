Казахстанский мультфильм победил на международном фестивале во Франции
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Казахстанский анимационный фильм "Серiктес", созданный независимой студией анимации "Tasqyn", выиграл первое место в категории короткометражных фильмов на международном фестивале Animated Expressions Expo, прошедшем в августе во французском городе Курсёль-сюр-Мер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Forbes.kz.
Сюжет мультфильма повествует о двух напарниках-детективах, которые ведут расследование по делу о похищении драгоценного ожерелья. Один из главных героев обладает уникальной способностью распознавания ароматов, что помогает ему обнаруживать улики и разгадывать преступления. Фильм привлекает внимание зрителей своей насыщенной анимацией и захватывающим сюжетом. Это детектив с элементами нуара, где можно обнаружить намёки на американские комиксы и влияние японской анимации.
Автор идеи и режиссёр проекта – 28-летний Акежан Данияр. Идея создания анимационного фильма о детективах зародилась у него давно: первые эскизы нарисовал ещё в период обучения в Казахском национальном университете искусств. А воплотить мечту удалось после того, как его пригласили работать в анимационной студии Tasqyn.
Реализация проекта заняла полгода усилий, и над ним работала команда из 30 человек: художники, аниматоры, цифровые художники и звуковые специалисты.
"Серiктес" создавался именно как фестивальный фильм, поэтому он немного выбивается по стилю из линейки наших мультфильмов. Он посвящён дружбе, детству, ностальгии. Мне хотелось создать что-то доброе, светлое, необязательно серьезное на злобу дня и претендующее на какую-то глубокую мораль. У каждого человека есть теплые воспоминания из детства, я попытался передать свои, надеюсь, что они затронут чьи-то струны души", – рассказал режиссёр Акежан Данияр.
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