Казахстанский мультфильм победил на международном фестивале во Франции

Казахстанский анимационный фильм "Серiктес", созданный независимой студией анимации "Tasqyn", выиграл первое место в категории короткометражных фильмов на международном фестивале Animated Expressions Expo, прошедшем в августе во французском городе Курсёль-сюр-Мер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Сюжет мультфильма повествует о двух напарниках-детективах, которые ведут расследование по делу о похищении драгоценного ожерелья. Один из главных героев обладает уникальной способностью распознавания ароматов, что помогает ему обнаруживать улики и разгадывать преступления. Фильм привлекает внимание зрителей своей насыщенной анимацией и захватывающим сюжетом. Это детектив с элементами нуара, где можно обнаружить намёки на американские комиксы и влияние японской анимации.

Автор идеи и режиссёр проекта – 28-летний Акежан Данияр. Идея создания анимационного фильма о детективах зародилась у него давно: первые эскизы нарисовал ещё в период обучения в Казахском национальном университете искусств. А воплотить мечту удалось после того, как его пригласили работать в анимационной студии Tasqyn.

Реализация проекта заняла полгода усилий, и над ним работала команда из 30 человек: художники, аниматоры, цифровые художники и звуковые специалисты.