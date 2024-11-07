Казахстанский морской спецназ прошел специальные курсы в Азербайджане

В одной из воинских частей Военно-морских сил Вооруженных сил Азербайджана прошла церемония выпуска военнослужащих, прошедших специальные курсы морского спецназа. В ней принял участие посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны РК.

Исполняющий обязанности командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Азербайджана капитан первого ранга Теймур Муршудов поблагодарил казахстанцев за участие в курсах. Он подчеркнул, что азербайджанская сторона готова к обмену опытом, проведению совместных курсов и учений.

В свою очередь посол Алим Байель отметил, что президенты оценивают отношения двух стран как союзнические. Наблюдается кооперации во всех сферах, в том числе в области военного сотрудничества.