Казахстанский морской спецназ прошел специальные курсы в Азербайджане
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В одной из воинских частей Военно-морских сил Вооруженных сил Азербайджана прошла церемония выпуска военнослужащих, прошедших специальные курсы морского спецназа. В ней принял участие посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны РК.
Исполняющий обязанности командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Азербайджана капитан первого ранга Теймур Муршудов поблагодарил казахстанцев за участие в курсах. Он подчеркнул, что азербайджанская сторона готова к обмену опытом, проведению совместных курсов и учений.
В свою очередь посол Алим Байель отметил, что президенты оценивают отношения двух стран как союзнические. Наблюдается кооперации во всех сферах, в том числе в области военного сотрудничества.
"Дипломат констатировал, что за последние два года значительно выросло число совместных учений. Некоторые из них были проведены на двусторонней основе впервые в истории независимости Казахстана и Азербайджана. Он также сказал, что на прошедшем с участием пяти стран в июле текущего года в Мангистауской области оперативно-тактического командно-штабного учения "Бірлестік" азербайджанский контингент был вторым по численности после Вооруженных сил Казахстана.
А. Байель уточнил, что обучение морского спецназа было непростым, поэтому успешно завершившие курс бойцы – настоящие герои. Из Баку они привезут сертификаты о прохождении курса и памятные подарки", - говорится в сообщении Министерства обороны РК.
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