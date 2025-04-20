Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов вошёл в состав руководства Всемирной конфедерации этноспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Об этом объявил президент организации Билал Эрдоган в рамках VII Этноспортивного форума "Возрождение традиционных видов спорта", который проходит в Санкт-Петербурге.

По словам Эрдогана, решение обусловлено высокой репутацией Казахстана в сфере развития национальных видов спорта.

"Казахстан предпринимает образцовые шаги в модернизации этноспорта. Эта практика имеет большое значение на международном уровне. Вступление министра Ербола Мырзабосынова в руководство Конфедерации — свидетельство этого доверия", — подчеркнул Билал Эрдоган.

В форуме участвуют представители 75 стран. В программе — тематические сессии, стратегические встречи и обсуждения, посвящённые вопросам сохранения и популяризации традиционных видов спорта.м