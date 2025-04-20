Казахстанский министр вошёл в состав руководства Всемирной конфедерации этноспорта
Казахстан пользуется высоким доверием в международном сообществе как одна из ведущих стран, системно развивающих национальные виды спорта.
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Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов вошёл в состав руководства Всемирной конфедерации этноспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Об этом объявил президент организации Билал Эрдоган в рамках VII Этноспортивного форума "Возрождение традиционных видов спорта", который проходит в Санкт-Петербурге.
По словам Эрдогана, решение обусловлено высокой репутацией Казахстана в сфере развития национальных видов спорта.
"Казахстан предпринимает образцовые шаги в модернизации этноспорта. Эта практика имеет большое значение на международном уровне. Вступление министра Ербола Мырзабосынова в руководство Конфедерации — свидетельство этого доверия", — подчеркнул Билал Эрдоган.
В форуме участвуют представители 75 стран. В программе — тематические сессии, стратегические встречи и обсуждения, посвящённые вопросам сохранения и популяризации традиционных видов спорта.м
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