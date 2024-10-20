"Казахстанский Макгрегор" финишировал скандального "Персидского дагестанца"

Казахстанский боец Фаниль Рафиков (23-7) и иранец Мохаммед Хейбати (5-4) стали хедлайнерами турнира по смешанным единоборствам Naiza 68 в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Рафиков и Хейбати провели бой в легком весе, который был запланирован на три раунда. Итогом этого поединка стала победа казахстанца удушающим приемом в первом раунде", - сообщает спортивный портал.

Таким образом, Фаниль Рафиков одержал 24-ю победу в профессиональной карьере в ММА, а Мохаммед Хейбати потерпел пятое поражение. Добавим, что Рафикова называют "казахстанским Макгрегором" за умение провоцировать соперников и привлекать внимание зрителей. Что касается его оппонента, то Мохаммед Хейбати, который носит прозвище "Персидский дагестанец", регулярно попадал в различные скандалы.