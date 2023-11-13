Казахстанский лыжник успешно выступил на FIS-старте в Дубае

Горнолыжник Захар Кучин занял второе место на FIS-старте в Дубае (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

26-летний казахстанец на соревнованиях в слаломе показал результат в 56.33 секунды.

На первой строчке оказался британский горнолыжник Александр Пеннек. Его результат 55.56 секунды. Третью позицию занял венгерский спортсмен Милан Шнайдер (57.02 секунды).

Благодаря показанному результату казахстанский атлет заработал 108.47 очка FIS.