  • 13 Ноября, 22:32
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Казахстанский лыжник успешно выступил на FIS-старте в Дубае

Сегодня, 22:22
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 22:22
Сегодня, 22:22
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Фото: olympic.kz

Горнолыжник Захар Кучин занял второе место на FIS-старте в Дубае (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

26-летний казахстанец на соревнованиях в слаломе показал результат в 56.33 секунды.

На первой строчке оказался британский горнолыжник Александр Пеннек. Его результат 55.56 секунды. Третью позицию занял венгерский спортсмен Милан Шнайдер (57.02 секунды).

Благодаря показанному результату казахстанский атлет заработал 108.47 очка FIS.

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