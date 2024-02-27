Казахстанский культурный центр откроют в Китае

Основными направлениями деятельности казахстанского культурного центра в Китае станут музейное и библиотечное дело, музыкальное и киноискусство, а также языковое обучение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерства культуры и информации РК.

В ходе рабочей поездки в Пекин министр культуры и информации РК Аида Балаева обсудила создание на паритетной основе культурных центров с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели.

"Китай и Казахстан на протяжении длительного времени являются стратегическими союзниками, а также партнерами по всему спектру взаимодействия. Сегодняшняя встреча заложила прочную основу для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. С нашей стороны будет оказана максимальная поддержка в оперативном решении всех вопросов, касающихся открытия центра", - сказал Сунь Ели.

В ходе визита казахстанская делегация решила организационные вопросы, касающиеся подбора помещения, содержательной концепции, а также юридические аспекты по открытию культурного центра Казахстана в Китае.

Кроме того, министры обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия двух ведомств. Они договорились расширить сотрудничество в сфере культуры, организовав взаимные гастроли театров и концертных организаций, обменные выставки, взаимные переводы и издание произведений классической литературы.

Аида Балаева озвучила важность возврата архивных материалов и культурных ценностей из КНР, проведения мастер-классов китайскими специалистами в области циркового искусства и хореографии, выделения грантов для обучения в сферах кинематографии, музейного дела, сохранения историко-культурного наследия, реставрации.

Затем казахстанская делегация встретилась с руководителем Главного государственного управления по делам радио и телевидения КНР Цао Шумин.

"Благодаря лидерам наших государств казахстанско-китайское сотрудничество во всех сферах развивается динамично. Телеканалами двух стран реализован ряд совместных проектов. Мы предлагаем усилить работу посредством выпуска контента нового формата, таких как микросериалы, видеоролики о странах и трансляции их на ТВ", - подчеркнула Цао Шумин.

Аида Балаева предложила поддержать ротацию художественных, документальных, анимационных фильмов на телеканалах КНР, а также оказать содействие в производстве совместных сериалов и роликов о достопримечательностях и культурных объектах Казахстана.

Также министр отметила особую заинтересованность в участии казахстанских деятелей культуры в телевизионных шоу Китая, транслирующихся в самых крупных СМИ мира по масштабу вещания.

Кроме того, стороны рассмотрели проекты соглашений о взаимодействии в сфере СМИ и информации, теле- и радиовещания, по вопросам аудиовизуальной продукции.

Генеральный директор крупнейшей медиакорпорации КНР "Global China Media Corporation" Шэнь Хайсюнь предложил заключить соглашение о производстве документальных фильмов, направленных на популяризацию культурного наследия и культурных ценностей сторон.

В канун празднования Наурыза будет реализована договоренность о ротации казахских кюев на радиостанциях Китая.

На встрече с председателем Государственного комитета КНР по делам национальностей господином Пань Юэ Аида Балаева предложила рассмотреть возможность организации гастролей ансамбля в Пекин, а также проведении мастер-классов художественных руководителей ансамбля разных национальностей и меньшинств, действующего при госкомитете КНР.

Также министр встретилась с директором Китайского Большого театра Ван Нином. Участники встречи рассмотрели вопросы развития театрального искусства двух стран.