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Казахстанский конькобежец завоевал золото на турнире в Нидерландах

Сегодня, 15:27
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Казахстанский конькобежец завоевал золото на турнире в Нидерландах Сегодня, 15:27
Сегодня, 15:27
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Представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин завоевал золотую медаль на крупном турнире Zilveren Bal в Леувардене (Нидерланды), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Ему не было равных на дистанции 100 метров. 

В финале Евгений Кошкин оказался сильнее Марека Кании (Польша) и Джордана Штольца (США), которые стали вторым и третьим соответственно.

Отметим, турнир традиционно проводится среди лучших спринтеров.

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