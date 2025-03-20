Представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин завоевал золотую медаль на крупном турнире Zilveren Bal в Леувардене (Нидерланды), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Ему не было равных на дистанции 100 метров.

В финале Евгений Кошкин оказался сильнее Марека Кании (Польша) и Джордана Штольца (США), которые стали вторым и третьим соответственно.

Отметим, турнир традиционно проводится среди лучших спринтеров.