Казахстанский конькобежец завоевал золото на турнире в Нидерландах
Сегодня, 15:27
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Сегодня, 15:27Сегодня, 15:27
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Представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин завоевал золотую медаль на крупном турнире Zilveren Bal в Леувардене (Нидерланды), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Ему не было равных на дистанции 100 метров.
В финале Евгений Кошкин оказался сильнее Марека Кании (Польша) и Джордана Штольца (США), которые стали вторым и третьим соответственно.
Отметим, турнир традиционно проводится среди лучших спринтеров.
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