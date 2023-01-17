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Казахстанский конькобежец стал пятым на Универсиаде в США
На Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США) прошли очередные соревнования у конькобежцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Комплект медалей был разыгран у мужчин на дистанции 5000 метров. Казахстан представляли Бакдаулет Сагатов и Андрей Зуев. Сагатов показал пятое время (7:04.91), Зуев стал 16-м (7:17.77). "Золото" выиграл итальянец Риккардо Лорелло, серебряным призёром стал его соотечественник Даниэле Ди Стефано, а бронзовую медаль завоевал японец Мотонага Арито.
Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м.
1. Риккардо Лорелло (Италия) — 6:53.22
2. Даниэле Ди Стефано (Италия) — +1.98
3. Мотонага Арито (Япония) — +9.81
5. Бакдаулет Сагатов (Казахстан) — +11.69
16. Андрей Зуев (Казахстан) — +24.55.
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