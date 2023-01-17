open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 02:08
210
Сегодня, 02:08
210
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Казахстанский конькобежец стал пятым на Универсиаде в США

На Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США) прошли очередные соревнования у конькобежцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Комплект медалей был разыгран у мужчин на дистанции 5000 метров. Казахстан представляли Бакдаулет Сагатов и Андрей Зуев. Сагатов показал пятое время (7:04.91), Зуев стал 16-м (7:17.77). "Золото" выиграл итальянец Риккардо Лорелло, серебряным призёром стал его соотечественник Даниэле Ди Стефано, а бронзовую медаль завоевал японец Мотонага Арито.

Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м.
1. Риккардо Лорелло (Италия) — 6:53.22
2. Даниэле Ди Стефано (Италия) — +1.98
3. Мотонага Арито (Япония) — +9.81

5. Бакдаулет Сагатов (Казахстан) — +11.69
16. Андрей Зуев (Казахстан) — +24.55. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#спорт #Универсиада #США
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:08
210
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх