Казахстанский каскадёр рассказал об участии в промо ролике ЧМ по футболу в Катаре

Фото: Instagram/zhandos_aibassov

В Катаре проходит чемпионат мира по футболу. Турнир уже стал особенным по нескольким причинам. Так, например, впервые матчи проходят на Ближнем Востоке. Необычны и сроки его проведения - в осенне-зимний период. Кроме того, этот чемпионат мира станет последним, на котором сыграют 32 команды. Со следующего турнира в финальной части будет 48 сборных.

В официальном промо чемпионата мира снялся известный казахстанский актёр и каскадёр Жандос Айбасов. В беседе с корреспондентом BaigeNews.kz он рассказал о том, как проходили съёмки, а также поделился впечатлениями о Катаре.

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Съёмки видео прошли близ столицы Катара — Дохи в начале октября и продлились три дня. В творческом процессе участвовали 200 человек. На съёмочную площадку пригласили международную группу каскадёров Nomad Stunts, в чей состав входит Жандос Айбасов.

Зрителям актёр известен по ролям в фильмах "Он и Она", "Ограбление по-казахски", "Кенже".

Фото: Instagram/zhandos_aibassov

"Каких-то особенных требований не было. Самое главное — необходим был опыт съёмок на лошадях, а также у каскадёра должна была быть азиатская внешность. В съёмках принимали участие только три каскадёра. Один из них был из Южной Африки. Остальные — были игроками поло", — говорит Жандос.

Локация съёмок была в двух местах: на берегу моря и в пустыне. По словам Жандоса, ни с какими сложностями в работе он не сталкивался.

"Да, в Катаре была жара, но у меня уже есть опыт съёмок в таких условиях. Например, полгода работал в Малайзии. Так что к тропической жаре я привык", — рассказывает актёр.

По его словам, впечатления от съёмок у него остались положительные.

"В Катаре очень дружелюбные люди. Они открыты и просты в общении. Наверное, это запомнилось мне больше всего", — говорит актёр.

Фото из личного архива Жандоса Айбасова

Жандос отмечает, что он не ожидал внимания к себе после выхода видео. В социальных сетях он получил много откликов о работе на съёмках.

"В работе каскадёра есть много нюансов, которые не видит зритель. Актёр должен уметь работать на площадке, знать выигрышные ракурсы. Это не значит "просто сеть и поскакать на лошади", как писали некоторые в комментариях под видео. Нужно уметь управлять лошадью, не создавать опасных ситуаций. Иногда камера едет перед тобой или позади. Необходимо знать всю технику безопасности, при этом, чтобы это красиво смотрелось в кадре", — рассказывает каскадёр об особенностях своей работы.

Он признался, что из-за плотного графика ему пока не удалось посмотреть матчи. Но финальные игры он пропускать не планирует.

Финальный матч ЧМ-2022 пройдет 18 декабря на национальном стадионе в Лусаиле.

Напомним, что сегодня состоялись два матча чемпионата мира по футболу. Сборная Польши обыграла Саудовскую Аравию. Австралия одолела Тунис.