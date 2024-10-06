Казахстанский исполнитель Иван Бреусов проголосовал на референдуме по АЭС в Алматы

Казахстанский певец, экс-солист группы 101 Иван Бреусов принял участие в референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, передаёт BaigeNews.

Певец посетил избирательный участок №125, расположенный в школе-гимназии №139 им. А. Байтурсынова, чтобы отдать свой голос.

"Сегодня важный исторический день для страны. Отныне я хочу участвовать во всех такого рода мероприятиях, поскольку от мнения каждого из нас зависит судьба нашей Родины. Решение, которое мы примем совместно, направлено на улучшение нашего общего будущего", - считает певец.

Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС на территории Казахстана. Свои голоса на референдуме отдали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Олжас Бектенов.

Также аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой приняли участие в голосовании с утра, прибыв на избирательный участок №388 в школе-лицее №48. Алматинцы могут посетить избирательные участки по месту жительства и отдать свой голос до 20.00.

К слову, самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны). Что к этому часу происходит на избирательных участках в разных регионах страны, смотрите здесь.