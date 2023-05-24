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Казахстанский хоккеист эмоционально высказался о выступлении на ЧМ-2023
Хоккеист сборной Казахстана Самат Данияр в соцсетях высказался о прошедшем чемпионате мира в Риге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Вот и прошел чемпионат мира-2023! В первую очередь хотел бы выразить огромную благодарность всей нашей команде, тренерскому штабу и всем тем, кто принимал участие в нашей подготовке!
Для меня это огромная честь представлять свою Родину на таком масштабном событии и играть бок-о-бок с такими спортсменами! Огромная благодарность всем нашим болельщикам и людям, которые в нас верили! Это только начало!" — написал Данияр в публикации на своей странице в социальной сети.
Отметим, что сборная Казахстана завершила мировое первенство на шестой строчке группы В из восьми команд.
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