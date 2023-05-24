Казахстанский хоккеист эмоционально высказался о выступлении на ЧМ-2023

Хоккеист сборной Казахстана Самат Данияр в соцсетях высказался о прошедшем чемпионате мира в Риге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Вот и прошел чемпионат мира-2023! В первую очередь хотел бы выразить огромную благодарность всей нашей команде, тренерскому штабу и всем тем, кто принимал участие в нашей подготовке!

Для меня это огромная честь представлять свою Родину на таком масштабном событии и играть бок-о-бок с такими спортсменами! Огромная благодарность всем нашим болельщикам и людям, которые в нас верили! Это только начало!" — написал Данияр в публикации на своей странице в социальной сети.