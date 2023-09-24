Казахстанский гвардеец стал чемпионом мира по самбо
Вчера, 22:49
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Вчера, 22:49Вчера, 22:49
484Фото: t.me/POLICE_of_KZ
В сербском городе Нови-Сад прошел кубок мира по спортивному и боевому самбо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Это второй кубок мира в международном календаре в 2023 году. Первый этап состоялся в августе в Кыргызской Республике.
В соревнованиях принимали участие команды из Армении, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Хорватии, Швейцарии и других стран.
Военнослужащий воинской части 6655 Национальной гвардии Еламан Койшыбаев стал чемпионом по спортивному самбо в весовой категории до 88 кг.
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