Казахстанский гвардеец стал чемпионом мира по самбо

В сербском городе Нови-Сад прошел кубок мира по спортивному и боевому самбо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Это второй кубок мира в международном календаре в 2023 году. Первый этап состоялся в августе в Кыргызской Республике.



В соревнованиях принимали участие команды из Армении, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Хорватии, Швейцарии и других стран.



Военнослужащий воинской части 6655 Национальной гвардии Еламан Койшыбаев стал чемпионом по спортивному самбо в весовой категории до 88 кг.