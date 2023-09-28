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Казахстанский гимнаст завоевал медаль на Азиатских играх

Сегодня, 15:25
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olympic.kz / @Sabirov Sali Сегодня, 15:25
Сегодня, 15:25
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Фото: olympic.kz / @Sabirov Sali

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал бронзовую медаль Азиатских игр -2023 в Ханчжоу (КНР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Курбанов стал участником финала в упражнениях на коне. В финальном выступлении он набрал 15.100 балла, заняв итоговое третье место.

Золотую медаль завоевал Чин-Кай Ли из Тайбэя - 15.500. Второе место осталось за японцем Ретой Цумарой - 15.166.

В активе сборной Казахстана уже 20 наград.

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