Казахстанский гимнаст завоевал медаль на Азиатских играх

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал бронзовую медаль Азиатских игр -2023 в Ханчжоу (КНР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Курбанов стал участником финала в упражнениях на коне. В финальном выступлении он набрал 15.100 балла, заняв итоговое третье место.

Золотую медаль завоевал Чин-Кай Ли из Тайбэя - 15.500. Второе место осталось за японцем Ретой Цумарой - 15.166.

В активе сборной Казахстана уже 20 наград.