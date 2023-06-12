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Дирекция развития спорта Сегодня, 20:29
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Сегодня, 20:29
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Фото: Дирекция развития спорта

Казахстанский гимнаст завоевал бронзу на турнире серии World Challenge cup

Казахстанец Эмиль Ахмеджанов стал третьим на турнире по спортивной гимнастике серии World Challenge cup, прошедшем в Осиеке (Хорватия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Атлет выступил в опорном прыжке. Награду ему принёс результат 14.283 балла.

Первое место в дисциплине досталось спортсмену из Армении Артуру Давтяну. Серебряную награду завоевал бразилец Кайо Соуза.

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Сегодня, 20:29
102
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