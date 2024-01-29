Казахстанский футболист подписал контракт с европейским клубом

19-летний полузащитник Мирас Кобеев подписал двухлетний контракт с минской командой "Ислочь", передаёт BaigeNews.kz.

Футболист - воспитанник алматинского "Кайрата". Был вице-капитаном фарм-клуба "Кайрат-Жастар", выступавшего в первой лиге Казахстана.

Во втором по силе дивизионе хавбек сыграл суммарно 40 матчей и набрал 2+4 очка по системе "гол+пас".

Осенью 2021 года участвовал в Юношеской лиге УЕФА. Вызывался в юношескую (U-17) и юниорскую (U-19) сборные Казахстана.