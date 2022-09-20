Казахстанский футбол нуждается в глубоком и основательном реформировании - КФФ

Делегатами Конференции утверждена Стратегия развития казахстанского футбола до 2034 года.

"Сегодня казахстанский футбол нуждается в глубоком и основательном реформировании. Основные ресурсы в ближайшие три года мы намерены направить на решение следующих задач – акцент на развитие массового и детско-юношеского футбола, качественный прорыв в области подготовки футбольных кадров, модернизация футбольной инфраструктуры для массового футбола. Достижение этих результатов мы видим через пропаганду футбола, систему организации соревнований и обеспечения круглогодичного доступа к футбольной инфраструктуре", - отметил президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.

В рамках подписанного меморандума с партией AMANAT будет проведена работа с 20 созданными молодежными фондами в регионах страны в направлении развития массового футбола и волонтерского движения.

"Партия AMANAT видит в развитии футбола решение социальных и экономических задач, стоящих перед государством. Мы уверены, что футбол – хороший инструмент для реализации задач государства по формирование здорового образа жизни", - отметил секретарь партии Эльдар Жумагазиев.

"Взаимоотношение между УЕФА и КФФ приобрели совершенно новые размеры. Визит вашей делегации в УЕФА имел огромное значение. Сотрудники вашего топ-менеджмента получили возможность познакомиться со всеми программы в УЕФА. Также до конца года мы планируем организовать семинар для повышения квалификации сотрудников федерации в Казахстане по программам УЕФА", - отметил советник по национальным ассоциациям УЕФА Йозеф Климент.