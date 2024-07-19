Казахстан направил 40 тонн гуманитарной помощи в Кыргызстан

Казахстанский благотворительный фонд Biz Birgemiz Qazaqstan направил 40 тонн гуманитарной помощи кыргызстанцам, пострадавшим в результате схода селей на юге страны, передаёт BaigeNews. Сегодня, 19 июля, рано утром гуманитарный груз пересек кыргызско-казахстанскую границу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

В состав груза входят продукты питания — мука, сахар, а также средства гигиены и товары первой необходимости. Сегодня же гуманитарная помощь направлена в Ошскую область, где она будет распределена среди наиболее пострадавших от стихии.

Отмечается, что руководителем фонда является Перизат Кайрат. Помощь собрана из пожертвований казахстанцев.

Напомним, 14 июля в результате интенсивных осадков в селах Ошской области и городе Ош сошли сильные сели. При сходе селевых потоков погибли шесть человек. По данным МЧС, в результате стихии пострадали почти 800 зданий, включая жилые дома и социальные объекты.