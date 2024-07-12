Казахстанский фильм вошёл в конкурсную программу одного из крупнейших кинофестивалей мира

Дебютный фильм казахстанского режиссёра Аруана Анартая Joqtau вошёл в конкурсную программу международного кинофестиваля Locarno Film Festival в Швейцарии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на продюсеров.

Швейцарский кинофестиваль является одним из самых масштабных и входит в топ-5 влиятельных площадок мировой киноиндустрии. Первый

публичный показ пройдет 16 августа.

Фильм в жанре роуд-муви расскажет зрителям о путешествии по степи и казахстанской глубинке, в котором главным героям предстоит проверить свои узы, убеждения и ценности на прочность.

По сюжету Дархан, молодой учёный, возвращается домой, где он не был семь лет. Вместе с ним приезжает его девушка Елена. Самый старший член семьи – дедушка Дархана Сагат – приглашает внука и его подругу в поездку в его родные места, затерянные в бесконечности степи.

Название драмы Joqtau - траурная песнь, исполняемая женщинами на похоронах, национальная ритуальная традиция. За несколько веков обряд превратился в искусство, в самобытный жанр казахской поэзии. Фильм Joqtau - это песнь скорби по родному ушедшему человеку.

Главные роли в картине исполнили заслуженный деятель Казахстана Исбек Абильмажинов, известный зрителю по картинам “Қаш”, “Время патриотов”, “Хранитель”, Ермек Шынболатов, сыгравший в нашумевшем казахстанском хорроре “Дәстүр”, а также актриса Ирина Балкова, для которой Joqtau стал первым крупным проектом в карьере.

77-й кинофестиваль фестиваль в Локарно пройдёт с 7 по 17 августа. Каждый конкурсный фильм будет показан до пяти раз на 10 площадках фестиваля.

Concorso Cineasti del Presente (Конкурс молодых режиссёров) - это одна из ключевых секций кинофестиваля в Локарно, которая фокусируется на новых

талантах в кинематографе.