В Стамбуле состоялся закрытый показ казахстанского фильма Janym Qazaqstan для студентов из Казахстана. На мероприятии собрались более 400 человек, ставших первыми зрителями уникального проекта, передаёт BaigeNews.kz.

Совместный проект QazaqGeography и QG Production произвёл фурор среди молодёжи.

“История затронула сердце и заставила задуматься о том, как важно ценить своё наследие и природу”, — поделилась студентка из Казахстана, обучающаяся в Стамбуле.

Гостями вечера стали генеральный консул РК в Стамбуле Аманкул Нуриддин, генеральный продюсер проекта Жасулан Сейсенханов, главный герой фильма Ілияс Көпжасаров, композитор Кенжебек Нурдолдай.

Также на показе присутствовали руководитель казахско-турецкого общества образования и исследований Cулейман Озтопрак, главный редактор журнала “Қазақ Елі” Ертолкун Гайретуллах и другие.

“Сегодняшний фильм - это действительно то, что радует нас и вызывает гордость. Нам есть что показать миру. Это не Аризона, не Новая Зеландия и не Швейцария. Это наш богатый, уникальный Казахстан, который заслуживает внимания и восхищения”, - отметил генконсул Казахстана в Стамбуле Аманкул Нуриддин.

“Фильм напоминает нам, что наши корни — это источник силы и вдохновения”,