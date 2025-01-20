Казахстанский фильм вдохновил зрителей на закрытом показе в Стамбуле
Совместный проект QazaqGeography и QG Production произвёл фурор среди молодёжи.
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В Стамбуле состоялся закрытый показ казахстанского фильма Janym Qazaqstan для студентов из Казахстана. На мероприятии собрались более 400 человек, ставших первыми зрителями уникального проекта, передаёт BaigeNews.kz.
Совместный проект QazaqGeography и QG Production произвёл фурор среди молодёжи.
“История затронула сердце и заставила задуматься о том, как важно ценить своё наследие и природу”, — поделилась студентка из Казахстана, обучающаяся в Стамбуле.
Гостями вечера стали генеральный консул РК в Стамбуле Аманкул Нуриддин, генеральный продюсер проекта Жасулан Сейсенханов, главный герой фильма Ілияс Көпжасаров, композитор Кенжебек Нурдолдай.
Также на показе присутствовали руководитель казахско-турецкого общества образования и исследований Cулейман Озтопрак, главный редактор журнала “Қазақ Елі” Ертолкун Гайретуллах и другие.
“Сегодняшний фильм - это действительно то, что радует нас и вызывает гордость. Нам есть что показать миру. Это не Аризона, не Новая Зеландия и не Швейцария. Это наш богатый, уникальный Казахстан, который заслуживает внимания и восхищения”, - отметил генконсул Казахстана в Стамбуле Аманкул Нуриддин.
“Фильм напоминает нам, что наши корни — это источник силы и вдохновения”,
“Я горжусь тем, что Казахстан может создавать такие проекты, которые интересны мировой аудитории”, - отметили студенты.
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