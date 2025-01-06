Казахстанский фильм стал победителем на кинофестивале "Золотой лев"
"Граждане крыши" – это фильм о дружбе двух особенных людей.
Сегодня, 19:05
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Сегодня, 19:05Сегодня, 19:05
100Фото: МКИ РК
Фильм "Граждане крыши" стал победителем в двух номинациях на престижном кинофестивале "Золотой лев" (GLIFF) в Калькутте, передаёт BaigeNews.kz.
Лента признана лучшим международным полнометражным фильмом и одержала победу в категории Best Debut Filmmaker of Feature Film.
Кроме того, в декабре 2024 года фильм "Граждане крыши" выбран четверть финалистом престижного конкурса Oniros Film Awards в Нью-Йорке.
Картина снята при поддержке Министерства культуры и информации РК и Центра поддержки национального кино.
"Граждане крыши" – это фильм о дружбе двух особенных людей: молодого человека с трудным прошлым Дамира и аутичного подростка Кости. История о социальной адаптации, инклюзии и ценности доброты и взаимопонимания.
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