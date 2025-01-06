Фильм "Граждане крыши" стал победителем в двух номинациях на престижном кинофестивале "Золотой лев" (GLIFF) в Калькутте, передаёт BaigeNews.kz.

Лента признана лучшим международным полнометражным фильмом и одержала победу в категории Best Debut Filmmaker of Feature Film.

Кроме того, в декабре 2024 года фильм "Граждане крыши" выбран четверть финалистом престижного конкурса Oniros Film Awards в Нью-Йорке.

Картина снята при поддержке Министерства культуры и информации РК и Центра поддержки национального кино.

"Граждане крыши" – это фильм о дружбе двух особенных людей: молодого человека с трудным прошлым Дамира и аутичного подростка Кости. История о социальной адаптации, инклюзии и ценности доброты и взаимопонимания.