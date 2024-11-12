Казахстанский фильм получил специальный приз на фестивале во Франции

Фильм "Бауырына салу" получил специальный приз на Cinema Heritage Festival во Франции, передаёт BaigeNews.kz.

Этот престижный фестиваль, посвящённый сохранению и продвижению мирового кинематографического наследия, привлёк внимание международной аудитории благодаря глубокому культурному контексту и значительному вкладу в развитие национального кино.

Организаторы фестиваля отметили, что кинокартина способствует глубокому пониманию и ценности казахстанской культуры, играя важную роль в поддержке культурного разнообразия – одного из приоритетных направлений деятельности ЮНЕСКО.

Ежегодно Cinema Heritage Festival собирает лучших представителей мировой киноиндустрии, и признание казахстанского фильма на этом важном событии подчёркивает его международный успех и значимость для мировой кинематографической культуры.

Фильм снят при поддержке министерства культуры и информации и "Центра поддержки национального кино".

Ранее "Бауырына салу" режиссёра Асхата Кучинчерекова утверждён для выдвижения на премию "Оскар".