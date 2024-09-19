Казахстанский фильм получил награду на Международном кинофестивале в Испании

Казахстанский фильм "Айкай" стал лауреатом Международного кинофестиваля ImagineIndia, прошедшего в Испании. Кинолента получила награду в категории "Лучший сценарий", обойдя 70 других работ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК.

"Айкай" рассказывает о судьбах жертв Семипалатинского ядерного полигона и последствиях ядерных взрывов, оставивших неизгладимый след в жизни многих людей. Тема, поднятая в фильме, вызвала большой резонанс как среди зрителей, так и среди критиков.

Режиссером фильма выступил Кенжебек Шайкаков. Съёмки проходили в живописном селе Шингожа в Аягозском районе Абайской области.

Главные роли исполнили актеры Орынбек Шаймағанбетов, Арнур Акрам, Ерболат Алкожа, Бейнур Баймухамбетов, Ерлан Малаев, Айбек Иманкулов и Айганым Нурсултан.

Кинофестиваль ImagineIndia — это значимое культурное событие, которое направлено на укрепление сотрудничества между странами Азии, Индийским субконтинентом, Испанией и Евросоюзом.