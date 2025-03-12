Казахстанский фильм "Граждане крыши" одержал победу в номинации "Душа России. Мировое кино" на XXIII Международном фестивале кинематографических дебютов "Дух огня", который прошёл в Ханты-Мансийске, передаёт BaigeNews.kz.

Картина, ставшая лучшей в своей категории, привлекла внимание жюри и зрителей фестиваля.

"Дух огня" — один из ведущих российских фестивалей, посвящённых дебютному кино, который ежегодно становится важной платформой для молодых режиссёров. В этом году на конкурс были представлены кинодебюты из 14 стран, включая Малайзию, Китай, Республику Корея, Японию, Таиланд, Иран, Индию и Сингапур.

"Граждане крыши" — дебютная работа казахстанского режиссёра Гульшат Смагуловой. Фильм затрагивает важные темы поиска себя, любви и силы человеческой доброты, рассказывая историю того, как случайные встречи и поступки могут изменить судьбу человека.

Приз фонда "Росконгресс" был присуждён картине за её способность объединять культурные и исторические ценности, создавая современный визуальный и смысловой контекст.

Фильм был создан при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Государственного центра поддержки национального кино.