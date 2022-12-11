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Казахстанский фильм "Мукагали" на кинофестивале в Шотландии
Казахстанский художественный фильм известного кинорежиссера Булата Калымбетова участвует в основном конкурсе в Сент-Эндрюсском кинофестивале в Шотландии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахфильм.
Сент-Эндрюсский кинофестиваль (SAFF)- это международный кинофестиваль и шотландская благотворительная организация, посвященная выставке и празднованию международного кино с упором на новые таланты из Шотландии и всего мира.
Картина "Мукагали", посвященная 90-летию известного казахского поэта Мукагали Макатаева, рассказывает о последних годах его жизни. Фильм снят киностудией "Казахфильм" имени Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК.
В казахстанский прокат фильм вышел 21 октября 2021 года.Мировая премьера фильма состоялась в рамках 25-го Таллиннского кинофестиваля "Тёмные ночи" (PÖFF), где казахстанская картина была удостоена приза экуменического жюри.
Отметим, в марте текущего года биографическая картина была представлена в секции "Мировое кино" 26-го Международного кинофестиваля в Керале (Индия). В наччале сентября фильм "Мукагали" получил специальный приз жюри на Казанском кинофестивале. А также удостоился специального диплома жюри за лучшую работу художника-постановщика Ермека Утегенова на Международном кинофестивале "Литература и кино" в Гатчине (Россия). В октябре фильм получил Главный приз на кинофестивале META Film Fest в Дубае. На фестивале были продемонстрированы более 70 фильмов из 25 стран.
Итоги кинофестиваля в Шотландии станут известны 11 декабря.
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