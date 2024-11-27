Казахстанский фигурист впервые выступит в финале мировой серии Гран-при
Михаил Шайдоров поделился новостью с поклонниками.
Сегодня, 19:43
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Сегодня, 19:43Сегодня, 19:43
107Фото: isufigureskating
Фигурист Михаил Шайдоров сразится в финале мировой серии Гран-при с лучшими представителями этого вида спорта, передаёт BaigeNews.kz.
По итогам нескольких этапов казахстанец не смог пробиться в финал и был первым в списке ожидания.
27 ноября стало известно, что один из спортсменов снялся с соревнований. Его место и займёт Шайдоров.
"Адам Сяо Хим Фа из Франции выбывает из финала Гран-при ISU, который пройдет в Гренобле, из-за травмы лодыжки", - сообщили в федерации.
Михаил уже поделился радостной новостью на своей странице в Instagram.
"Увидимся в финале Гран-при", - написал он и поблагодарил поклонников за поддержку.
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