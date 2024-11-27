Казахстанский фигурист впервые выступит в финале мировой серии Гран-при

Фигурист Михаил Шайдоров сразится в финале мировой серии Гран-при с лучшими представителями этого вида спорта, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам нескольких этапов казахстанец не смог пробиться в финал и был первым в списке ожидания.

27 ноября стало известно, что один из спортсменов снялся с соревнований. Его место и займёт Шайдоров.

"Адам Сяо Хим Фа из Франции выбывает из финала Гран-при ISU, который пройдет в Гренобле, из-за травмы лодыжки", - сообщили в федерации.

Михаил уже поделился радостной новостью на своей странице в Instagram.

"Увидимся в финале Гран-при", - написал он и поблагодарил поклонников за поддержку.