Казахстанский фигурист установил личный рекорд под песню Димаша в Китае

В китайском Уси в эти дни проходит юниорский Гран-при по фигурному катанию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

От Казахстана на этом международном старте выступают Артур Смагулов, София Фарафонова и танцевальная пара Ева Шелаева и Иван Соловьев.

В состязаниях среди юношей-одиночников Артур Смагулов замкнул лучшую десятку. На этом старте казахстанец зафиксировал свой лучший результат в карьере по всем показателям — 62.41 в короткой программе, 110.91 в произвольной программе, а также 173.32 в сумме баллов.

В новом сезоне фигурист выступает под песню "Tendre Armenie" в исполнении Шарля Азнавура в короткой программе и знаменитую "Adagio" в исполнении Димаша Кудайбергена в произвольной.

Сегодня, 12 октября, определятся победители среди девушек и пар. София Фарафонова занимает промежуточное 17-е место после КП. Пара Шелаева и Соловьев по результатам ритм-танца остановились на 16-м месте.

Напомним, под песню Димаша Кудайбергена выступает перешедшая под казахстанский флаг фигуристка Софья Самоделкина.