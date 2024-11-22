  • 22 Ноября, 19:44
  • BAIGENEWS

Казахстанский фигурист стал вторым на этапе серии Гран-при в Китае

Его опередил японский спортсмен.

Сегодня, 18:40
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НОК РК Сегодня, 18:40
Сегодня, 18:40
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Фото: НОК РК

Промежуточное второе место досталось лидеру казахстанской команды по фигурному катанию Михаилу Шайдорову, который выступил на этапе серии Гран-при в Чунцине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

"Он успешно выступил в короткой программе. От судей Михаил получил 93,21 балла, что позволило ему закрепиться на втором месте", - говорится в сообщении НОК РК.

Первое место ― у японского спортсмена Сюн Сато с 98,75 баллами. Третья строчка у француза Адама Сяо Хим Фы 91,22.

В комитете добавили, что выступления в произвольной программе состоятся 23 ноября. 

Ранее сообщалось, что Казахстан победил в двух заездах на Кубке мира по конькобежному спорту, который проходит в Китае.

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