Казахстанский фигурист стал вторым на этапе серии Гран-при в Китае
Его опередил японский спортсмен.
Сегодня, 18:40
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Сегодня, 18:40Сегодня, 18:40
118Фото: НОК РК
Промежуточное второе место досталось лидеру казахстанской команды по фигурному катанию Михаилу Шайдорову, который выступил на этапе серии Гран-при в Чунцине (Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
"Он успешно выступил в короткой программе. От судей Михаил получил 93,21 балла, что позволило ему закрепиться на втором месте", - говорится в сообщении НОК РК.
Первое место ― у японского спортсмена Сюн Сато с 98,75 баллами. Третья строчка ― у француза Адама Сяо Хим Фы ― 91,22.
В комитете добавили, что выступления в произвольной программе состоятся 23 ноября.
Ранее сообщалось, что Казахстан победил в двух заездах на Кубке мира по конькобежному спорту, который проходит в Китае.
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