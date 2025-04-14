Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров не только завоевал серебро на чемпионате мира в Бостоне, но и обеспечил себе лицензию на участие в Олимпийских играх, передаёт BaigeNews.kz. Это достижение стало настоящим прорывом для отечественного фигурного катания.

В честь победы акимат Алматы вручил талантливому спортсмену денежный сертификат на 2,5 млн тенге. Награду спортсмену передал заместитель акима города Бейбут Шаханов, подчеркнув, что Михаил стал ярким примером силы воли, труда и спортивной доблести.

"Вы не просто поднимаете престиж казахстанского фигурного катания, вы вдохновляете сотни молодых спортсменов верить в себя и двигаться вперёд", - отметил Шаханов, выразив также особую благодарность главному тренеру сборной, Асем Робертовне Касановой, за её вклад в развитие нового поколения фигуристов.

Михаил Шайдоров поблагодарил руководство города за внимание и поддержку: